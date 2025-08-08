Inteligencia Artificial predice qué pasará con Puebla en la Leagues Cup; ¿avanzará a semifinales?

Más allá del desempeño que rindieron los “cuatro grandes” del balompié mexicano, hay un equipo que dio la sorpresa en la Leagues Cup: “La Franja” de Puebla, instalándose en los Cuartos de Final del certamen disputado entre las escuadras de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

La Inteligencia Artificial tiene conocimiento del sorpresivo paso de Puebla, por lo que considera que existe un 35 por ciento de probabilidades para que avance a las semifinales del torneo.

"Si Puebla repite la intensidad, así como el orden que mostró contra NYC FC y logra mantener el cero en el primer tiempo, ese 35 por ciento podría subir porque entrarían en un escenario más favorable para la sorpresa", explicó la IA de Chat GPT.

Sin embargo, las posibilidades son mayores para el rival del equipo poblano: los Seattle Sounders, aquellos que le propinaron una goleada de siete anotaciones a la “Máquina” de Cruz Azul. Y es que, a lo largo de la Fase de Grupos, su paso fue invicto.

"Por lo mostrado hasta ahora, Puebla no es favorito para pasar a semifinales, pero es el tipo de equipo que puede dar la sorpresa si controla bien el partido, aprovecha alguna oportunidad y limita a su rival. [...] El pronóstico más realista es que Puebla utilice su buena racha para competir fuerte, pero es probable que su camino termine en cuartos frente al potente Seattle", concluyó la Inteligencia Artificial.

Por lo pronto, "La Franja" verá acción en el balompié mexicano. Este viernes, se enfrentará a Tigres en "El Volcán". Y hasta finales de agosto disputará los Cuartos de Final en la Leagues Cup.

¿Cuándo serán los Cuartos de Final en la Leagues Cup?

Miércoles, 20 de agosto

Seattle Sounders vs Puebla |9:00 P.M. (Tiempo del centro de México).

