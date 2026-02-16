Home Run Derby LMS 2026: Horario y canal para ver EN VIVO el festival de cuadrangulares

Por primera vez en la historia, la Liga Mexicana de Softbol contará con su propio Home Run Derby, en el que un total de ocho jugadoras buscarán el cetro en el estadio Domingo Santana.

La casa de las Bravas de León vivirá este lunes el festival de cuadrangulares y, posteriormente, el Juego de Estrellas, dos eventos con el que buscan cautivar a la afición y seguir sumando seguidores.

La ganadora del Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol se llevará un premio de 20 mil pesos mexicanos.

Aquí te contamos todos los detalles para entender al máximo este evento y no perderte ni una sola acción.

Lee También Valtteri Bottas se rinde ante Checo Pérez y cree que serán una gran dupla en la Fórmula 1 con Cadillac

¿Dónde ver EN VIVO el Home Run Derby de la LMS?

Día: Lunes 1 de febrero

Horario: 20:00 horas del Centro de México

Canal: ESPN

Streaming: Disney+/Canal de YouTube de Claro Sports

Participantes en el Home Run Derby LMS 2026

Rachel García (Bravas)

Jazmyn Jackson (Diablos Rojos)

Corinth McMillan (Charros)

(Charros) Suka Van Gurp (Sultanes)

Erika Piancastelli (El Águila)

McKenzie Clark (Las Olmecas)

(Las Olmecas) Morgan Smith (Naranjeros)

Aliyah Binford (Algodoneras)

Lee También Donovan Carrillo iguala su mejor actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno

Reglas del Home Run Derby LMS 2026

Serán un total de tres rondas: Ronda 1, semifinal y final

Cada ronda contará con 10 outs, sin límite de tiempo

Por cada tres cuadrangulares de forma consecutiva, se le otorgará un swing extra a la jugadora

Cada jugadora tendrá 20 segundos de descanso, a su consideración

Hay derecho a dos swings de calentamiento

Los cuadrangulares no son acumulables entre rondas

Formato de clasificación del Home Run Derby de la LMS 2026