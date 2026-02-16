El Mérida Open se alista para vibrar en su cuarta edición de vida y segunda como categoría WTA 500

A pocos días del arranque de la cuarta edición en el Mérida Open, programada del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club, el torneo WTA 500 se alista para recibir a una lluvia de grandes tenistas.

Gustavo Santoscoy, director del torneo, expresó su entusiasmo sobre la asistencia de grandes jugadoras en la competencia, que repartirá una bolsa de un poco más de un millón 200 mil dólares, en su segundo año como categoría 500.

“Estamos a días de este arranque de una cuarta edición del Mérida Open, segunda como torneo WTA 500, y estamos muy emocionados, porque el cuadro de jugadoras es bastante potente, atractivo. Siguen llegando solicitudes de jugadoras que quieren participar”, comentó.

“Afortunadamente, ha sido un éxito total. Ha ido creciendo no sólo en la parte tenística. Hablando de jugadoras, obviamente cada vez recibimos mejores, se da a conocer el torneo a nivel internacional. A las tenistas les gusta el clima, las instalaciones”, señaló Santoscoy, al recordar el salto de 16 mil asistentes en 2023 a 30 mil en 2025.

El Mérida Open confirmó un cartel donde se incluye a la campeona defensora Emma Navarro (Estados Unidos).