El Mérida Open WTA 500, que se disputará del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club, no sólo atrae a estrellas internacionales, representa una plataforma que es clave para el tenis mexicano.

Gustavo Santoscoy, director del torneo, subrayó —en charla con EL UNIVERSAL Deportes— la relevancia de la presencia de las raquetas tricolores y, sobre todo, que hagan un buen papel a lo largo de la competencia.

“Desafortunadamente, México está en una situación crítica en el mundo del deporte, no tenemos alguna referente, y Renata Zarazúa hoy está siendo esa referente, y para nosotros es importante”, mencionó Santoscoy.

Zarazúa, actual número uno nacional y confirmada en la lista de jugadoras del torneo, recibirá un wild card, por lo que —en opinión del directivo— es una gran oportunidad para obtener ese impulso de la gente para llegar lo más lejos posible.

“Renata viene, estamos dando un wild card para que pueda jugar el torneo, pero es una gran oportunidad de aprovechar al público, las condiciones, el nivel de mar, un lugar donde ha entrenado antes... Es una gran oportunidad que tiene Renata de sentirse cómoda, con ambición y que tenga grandes resultados”, explicó Santoscoy.