El exdelantero neerlandés Roy Makaay, recordado por su paso como goleador del Bayern Munich entre 2003 y 2007, lanzó una mirada al pasado y recordó a uno de los referentes del futbol mexicano al resaltar que Hugo Sánchez es el mejor jugador que ha producido el país tricolor.

El legendario Pentapichichi, quien dejó una huella imborrable en el Real Madrid recibió palabras de admiración de parte esfa figura de peso en el conjunto bávaro.

“No sé si la generación de ahora todavía conozca a Hugo Sánchez, yo sí, (…) Hugo Sánchez creo que es el mejor jugador mexicano que ha tenido, y ha sido un grandísimo delantero”, explicó.

Además, destacó la gran relación que existe entre México y los Países Bajos en cuanto a la presencia de futbolistas mexicanos en la Eredivisie como sucedió con Santiago Giménez.

“Holanda es un país bien conocido por tener muchos jugadores de México, Santiago Giménez creo que fue el último ejemplo, que ahora está en el Milan. Creo que Holanda y México tienen una gran historia de jugadores”, mencionó Roy, quien desde hace algunos años encontró una nueva etapa en su carrera como entrenador principal del FC Bayern World Squad, proyecto del club alemán que selecciona y desarrolla a jóvenes talentos Sub-19 de todo el mundo.