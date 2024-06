Hirving 'Chucky' Lozano en su presentación: "No fue difícil tomar la decisión de llegar a la MLS"

San Diego FC, una de las naciente franquicias de la MLS realizó este jueves de forma oficial la presentación de su primer estrella, el atacante mexicano Hirving 'Chucky' Lozano.

En una emotiva ceremonia, en la que el exjugador de Pachuca no pudo contener las lágrimas al hablar de su carrera, Lozano agradeció la oportunidad de ser el rostro del equipo que debutará en la temporada 2025 en el balompié norteamericano.

"Es un gran honor llegar a San Diego FC, en una gran oportunidad llegar a un equipo con mentalidad positiva y estoy emocionado de trabajar para que el equipo sea importante en la MLS y en el mundo".

'Chucky', quien permanecerá seis meses más en el PSV y se incorporará en el mes de enero, agregó que no fue difícil dejar el balompié europeo, ya que se siente arropado por su nuevo equipo.

"No fue difícil tomar la decisión. Me encantó la ciudad y la gente, el proyecto me motivó. Tuve varias propuestas, pero la elegí por el trato a la familia, mis lágrimas son por el cariño mostrado, estoy muy emocionado".

Por último, Lozano dejó abierta la posibilidad de contar con más jugadores mexicanos en la plantilla, un tema en el que recomendaría elementos y la última decisión será de los directivos.

"Apenas está comenzando el club, tenemos cuatro jugadores. Vamos a estar en contacto para dar opciones y si hay posibilidad de más mexicanos será muy importante para crear un buen equipo".