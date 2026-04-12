Hijo de Gignac le pide una foto a la Hormiga González

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Armando González se ha colocado como una de las figuras actuales de la Liga MX, algo que la afición de otros clubes ha reconocido por el talento goleador que posee . Su popularidad es tal que hasta un hijo de André-Pierre Gignac le pidió una foto.

El partido del sábado frente los Tigres fue un gran reto para el goleador tricolor, quien batalló para poder generar peligro y se quedó en blanco durante la dura derrota del Rebaño de 4-1.

Pese a no tener un brillante juego, la Hormiga mostró la gran humanidad que tiene al final del partido. En un video difundido en redes, se observa como el delantero francés está acompañado con uno de sus hijos, quien se logró tomar una foto con el atacante mexicano, quien no se negó a regalarle este momento al infante.

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Después de haberse tomado la foto, Gignac le agradeció a González con un apretón de manos y un tímido abrazo.

Esta acción del futbolista de las Chivas se viralizó en redes, donde la afición aplaudió el actuar del jugador y sirvió como ejemplo para hacer que se entienda como la rivalidad entre clubes debe de quedarse en la cancha y no traspasar el estadio.

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Con 12 goles en el Clausura 2026, la Hormiga González se coloca como el actual goleador del torneo, además de sumar 22 goles en un año natural con el equipo rojiblanco.

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