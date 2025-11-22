Hernán, sobrino de Hugo Sánchez, acusa “un tapón” a los jóvenes en el futbol mexicano

Más Información

La pregunta sería. ¿Por qué es tan complicado que en México surjan figuras?

En los años 70 salió Hugo Sánchez; en los 90 apareció Rafael Márquez y en la década de 2010 Javier Hernández. Tres futbolistas que se hicieron leyenda, pero ¿por qué no se producen más?

Hernán Sánchez ha tocado el tema en muchas ocasiones, sobre todo con su tío Hugo y la conclusión es que “muchos factores atentan contra los futbolistas mexicanos”.

No hay que negar que la formación de jugadores es un negocio, pero “¿por qué la urgencia de ganar? Si le metemos un poquito más de cabeza, de pasión y de humildad, se pueden obtener buenos dividendos”.

Hay que estar conscientes de que existe un “tapón” para los nacionales: “Antes había tres extranjeros por equipo, pero ¡qué extranjeros, de calidad! Ahora son más los extranjeros que los nacionales, pues todo eso impide que el talento se muestre. Se necesitan resultados inmediatos y en torneos cortos”. La recomendación a los clubes es que “hay que jugársela con los chavos, como lo hacían en Pumas antes. Hoy, el formato no ayuda. Sí, surgen jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, pero esa es gente diferente, grandes excepciones”.

Y todo esto claramente afecta a la Selección Mexicana: “Los nacionales ¿de qué juegan? Son los obreros, los laterales, el contención que recupera balones. Son los que corren”.

