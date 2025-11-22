Hernán Sánchez, el futbolista que trató salir de la sombra del tío

Más Información

Ser familiar de Hugo Sánchez Márquez, más allá de ser un beneficio, puede ser una losa.

Hernán Sánchez lo intentó y decidió labrar su propia historia: “En casa era desayunar, comer y cenar futbol, ir a los partidos de mi papá [Horacio Sánchez], de mi tío. Todos queríamos ser como ellos”.

Hernán jugaba de media punta, un poco más alejado del arco rival. “Fui parte del plantel de Pumas que ascendió a la filial a la segunda con David Toledo, Gonzalo Gonzo Pineda, los Pikolines [Marco y Alejandro Palacios]. Era buena camada, la mayoría debutó en Primera”.

El momento clave llegó cuando Hugo Sánchez tomó a los Pumas en 2000. “Llega mi tío, ya estaba mi hermano [Horacio], estaba mi primo Hugo, que en paz descanse. Y pues mi tío decide mandarme al Ascenso con Albinegros de Orizaba, que dirigía [Antonio] Carlos Santos [quien fue marido de la exesposa de Hugo] quien me trató espectacular, muy bien”.

Hernán pasó por varios equipos del Ascenso, “y de ahí me fui a Bolivia, a La Paz, también estuve en Holanda [Países Bajos] y de ahí a Canadá, en donde traté de abrirme camino, hacer las cosas por mí mismo”.

