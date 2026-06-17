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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, cielo medio nublado, así como lluvias fuertes para este miércoles 17 de junio en la Ciudad de México.
Entre las 16:00 y las 20:00 horas, se pronostican lluvias fuertes en la mayor parte de la CDMX, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Para este día los vientos serán de dirección variable, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 25°Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15°Celsius.
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LL
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