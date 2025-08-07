Gullit Peña recuerda cómo consiguió la playera de Ronaldinho; "Él me la pidió"

En 2014, los Gallos Blancos del Querétaro reventaron el mercado de la Liga MX al anunciar a Ronaldinho como su fichaje estelar. El Gullit Peña narró una historia que le tocó vivir con la leyenda brasileña, a quien le pidió su playera con el mítico 49 en la espalda.

El ex del Barcelona vivió grandes momentos con la escuadra queretana, con la que llegó a la final del balompié nacional en el torneo Clausura 2015, la cual era una participación histórica porque nunca habían llegado al juego por el título.

Enfrentar a Ronaldinho era algo mágico para cualquier jugador, muchos crecieron viéndolo brillar en el Barcelona y en la selección brasileña, por lo que siempre había "peleas" por ver quién se llevaba la playera del icónico futbolista brasileño.

Carlos "Gullit" Peña recordó en el podcast de "El Re-Portero" de Yosgart Gutiérrez sobre cómo fue el momento en el que intercambió playeras con "Dinho", algo que sucedió en un duelo del León frente al Querétaro.

"¿Te la pidió él?", preguntó el exarquero de Cruz Azul. "Sí, pero me anticipé yo, le gané. Veía que venía a hablarme y le dije, 'no, espérate yo primero'", contó entre risas el mundialista mexicano.

Peña contó que le advirtió a sus compañeros de no ir por la playera de Ronaldinho, pues no quería que nadie se la ganará, así que aprovechó la charla previo al juego para hacerle llegar el mensaje a sus compañeros.

"Yo no soy mucho de hablar, y en el rondito empezó el 'Kaiser' (Rafael Márquez), Mauro Boselli y el 'Chapo' Montes, les dije que aguantaran porque tenía que decirles algo. Entonces se quedaron, así como que qué va a decir, y que les comento: 'quiero decirles una cosa,la playera de Ronaldinho es mía, no se vayan a pasar de lanza'. Todo se empezaron a reír", recordó.

Así fue como el futbolista ex de León, Chivas, Cruz Azul y otros equipos logró hacerse con un icónico jersey de una leyenda del futbol.