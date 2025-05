Guido Pizarro explota tras la eliminación; "Sí son varios penales que no cobran”, reclama por el arbitraje

Guido Pizarro salió a la conferencia de prensa con el rostro serio y visiblemente molesto. El técnico de Tigres no se guardó nada tras la eliminación de su equipo en la semifinal de la Concacaf Champions Cup 2025 a manos de Cruz Azul. Para él, el arbitraje los perjudicó en un momento determinante del partido.

El argentino fue claro al señalar la jugada en la que el defensa Chiquete Orozco derribó a Joaquim dentro del área. Desde su perspectiva, esa acción era penalti y pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. “Sí, sí, creo que lo personal, no me gusta hablar del arbitraje, sí son varios penales que no cobran, a nosotros hoy fue uno, pero seguramente son otras personas las que tienen que hablar sobre ese penal, pero para mí no hay duda que es penal”.

A pesar del resultado, Pizarro valoró el desempeño de su equipo y dejó claro que, en su opinión, Tigres fue superior a Cruz Azul durante los 90 minutos. Insistió en que sus jugadores dominaron el partido y generaron las jugadas más claras en Ciudad Universitaria.

🚨 Guido Pizarro sobre el arbitraje y el "penalti" que no marcaron a Tigres 🐯



“El equipo jugó mejor, hoy mi equipo jugó mejor que el equipo rival, creo que de principio a fin fuimos superiores, creo que generamos situaciones. La sensación también de orgullo por los jugadores, por cómo nos afrontaron, sí, con la bronca, la tristeza de no avanzar”, detalló en conferencia de prensa.

Aunque el golpe de la eliminación duele, el técnico argentino pidió a su equipo no bajar la cabeza. Tigres ya está en Liguilla y se enfrentará a Necaxa en busca de revancha. Sabe que es el momento de levantarse y volver a competir con la misma intensidad.

“El sabor, como decía, del orgullo de cómo afrontaron, del funcionamiento, de cómo el equipo vino a ser protagonista acá, y de esa manera, creo que tenemos una revancha la semana que viene, ya empezó la Liguilla, contra un buen rival también, pero el desafío es seguir creciendo y siguiendo dando pasos adelante como lo hemos dado hoy como equipo”.

Pizarro cerró su intervención con autocrítica y dejando claro que hay cosas por corregir. Confía en que el grupo responderá: “Hoy hicimos un buen partido contra un gran rival, como decía recién, a mi manera de entender, fuimos superiores de inicio a fin, y después seguramente tendremos que seguir mejorando, como decía recién, el desafío es seguir mejorando y afrontar la semana que viene de la mejor manera”.

