Cuauhtémoc Blanco "hace menos" el éxito de André Jardine en América; "Con ese pin... equipo que tiene, cualquiera puede dirigir”

El América no logró avanzar en la Copa de Campeones de CONCACAF, pero sueña con seguir haciendo historia en la Liga MX en busca del tetracampeonato. De la mano de André Jardine, las Águilas se ilusionan con un nuevo título, aunque Cuauhtémoc Blanco, ídolo americanista, aseguró que "cualquiera podría dirigir" ese equipo.

Con el exfutbolista ‘Shaggy’ Martínez, que ahora conduce un podcast, Cuauhtémoc Blanco destacó la cantidad de dinero que invirtió Emilio Azcárraga en el América en refuerzos para construir esta época histórica en el club.

Lee también El 'Piojo' Alvarado y Erick Gutiérrez beben cerveza y son reventados por aficionados de Chivas; "Son borrachos profesionales"

“Ahorita le metieron un chingo de lana. Tienen unos jugadorazos en la banca. Con ese pinche equipo que tiene, cualquier entrenador puede dirigir” dijo Cuauh en el podcast.

Sin embargo, reconoció el talento del estratega brasileño para manejar al plantel.

“También hay que darle mérito al entrenador y al grupo que ha hecho. Creo que ha hecho un excelente grupo y ha sabido manejar muy bien a un equipo. Eso es lo primordial como entrenador, saber llevar a un equipo de figuras. Está cabrón, ¿qué por qué estoy en la banca? Pues rómpete la madre para jugar de titular, tú te la ganas; antes no era tanto físico, ahora si no corres no puedes jugar“ concluyó.

Lee también Cruz Azul vs Tigres: Horarios y canales para ver EN VIVO la Copa de Campeones de CONCACAF; hoy, jueves 1 de mayo