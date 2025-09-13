Guadalajara Open 2025: Emiliana Arango vence a Elsa Jacquemot y se convierte en la primera finalista

Luego de casi dos horas de un intenso partido, a la altura de unas semifinales, Emiliana Arango se quedó con la victoria sobre la francesa Elsa Jacquemot en dos sets, con parciales de 6-4 y 7-5, y se convirtió en la primera finalista del Guadalajara Open AKRON 2025.

Después de que se clasificó entre las cuatro mejores tenistas del torneo de la WTA, la colombiana había asegurado que el calor le beneficiaba. Tenía razón, se sintió cómoda, a pesar de los intensos rayos del sol que pegaban en su rostro. Físicamente, lució impecable.

Contar con el apoyo del público mexicano en el estadio AKRON de tenis también fue un factor. La motivación que recibió le permitió no darse por vencida en ningún momento y consiguió un impresionante triunfo. La Latinoamérica juega como local en la Perla Tapatía.

Con una actuación más que espectacular, durante la segunda manda, la nacida en Medellín vino de atrás y remontó un 4-2 en contra; ganó cuatro juegos consecutivos para tomar ventaja en el partido.

Para el segundo set, Emiliana Arango también sufrió. La francesa pagó cara su derrota en el GDL Open. El boleto para la final tenía un alto precio para la que deseara quedárselo.

Sin embargo, la actual tenista número 86 del mundo demostró esa agresividad que la caracteriza y, en cada raquetazo, dejó en claro que lucharía hasta el final por alcanzar su segunda final en México, en este 2025.

Lo consiguió y ahora buscará revancha este domingo. No quiere que el resultado sea el mismo que en el Mérida Open, donde no pudo conquistar el título.

Emiliana Arango está cerca de alcanzar la gloria en nuestro país, por la cual ha luchado en cada uno de los partidos de esta edición del Guadalajara Open. A lo largo de la semana, dejó en claro que su único objetivo es ser campeona.