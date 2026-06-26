Las actividades del Gran Premio de Austria ya arrancaron desde este viernes en el Red Bull Ring, donde ya se corrieron las dos primeras sesiones libres del fin de semana en el que Mercedes y McLaren fueron los mejores.

Kimi Antonelli fue el más rápido en ambas prácticas, teniendo en la primera a su compañero George Russell detrás de él y Oscar Piastri en el tercer lugar. Para la segunda tanda, el joven italiano terminó en lo más alto, pero ahora con los dos McLaren escoltándolo.

Quien sufrió bastante en este día fue el mexicano Sergio Pérez, pues su auto presentó dos fallas en la segunda sesión del día, en la que no logró rodar como le hubiera gustado para probar las actualizaciones que se le hicieron al MAC-26.

We’ll address the issues that ended our FP2 early and work diligently to be back in action tomorrow. pic.twitter.com/R4ajNgvikr — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 26, 2026

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De hecho, Checo confirmó que habrá cambios en su auto para enfrentar este sábado, con la esperanza de poder mejorar su rendimiento y tener una buena clasificación de cara al domingo.

Pérez sigue en búsqueda de sus primeros puntos con Cadillac, y ya ha manifestado que cada vez siente más cerca esa hazaña.

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Horarios y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en el GP de Austria 2026

Sábado 27 de junio

Práctica 3 | 4:30 horas del centro de México | F1TV y Sky Sports

Clasificación | 8:00 horas del centro de México | F1TV y Sky Sports

Domingo 28 de junio