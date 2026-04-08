Golpe a nadadores en JCC

México se ha consolidado, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, como potencia regional en natación, beneficiado por la ausencia de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el límite de participación (10 hombres y 10 mujeres por país) amenaza con cambiar el escenario.

El problema es claro: El programa contempla 23 pruebas por rama, de las cuales 17 son individuales y seis relevos. En condiciones normales, México podría competir con hasta dos nadadores por prueba. Hoy, eso es matemáticamente imposible. Ante esta restricción, el equipo mexicano enfrenta un dilema incómodo.

La primera opción es cargar a sus mejores nadadores con múltiples pruebas, intentando cubrir eliminatorias, finales y relevos. El costo puede ser muy alto, con hasta ocho competencias en un día.

La segunda opción es aún más dolorosa: Dejar pruebas sin representación mexicana, lo cual impactaría directamente en el medallero, ya que implicaría renunciar a preseas potenciales.

Pero el impacto puede ir más allá del medallero. Muchos campeones nacionales quedarán fuera, simplemente por no entrar en ese Top 10 de seleccionados.

Los Centroamericanos y del Caribe eran el punto de partida en el ciclo olímpico, el escenario ideal para fogueo y marcas. Hoy, esa función se diluye. El espectáculo también se verá severamente afectado.

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