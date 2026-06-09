Gilberto Mora y los Xolos de Tijuana acordaron una renovación histórica este martes, en el que se incluye un plan estructurado para darle mayor facilidad a una posible salida al futbol europeo.

De acuerdo con información publicada por el club fronterizo, la promesa mexicana extendió su vínculo por tres años para continuar con el crecimiento de su talento.

Con este nuevo contrato también llega un cambio en el dorsal de 'Morita'. "Como parte del acuerdo, Mora recibirá el emblemático dorsal número 10 de Club Tijuana, un reconocimiento simbólico a sus logros hasta la fecha y a la confianza en la trayectoria de su futura carrera", explicó Xolos en un comunicado.

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El jugador de 17 años está en la convocatoria de la Selección Mexicana para afrontar el Mundial de este verano, otro logro conseguido por su extraordinario talento que posee y que le podría servir para cautivar aún más a los clubes europeos que lo siguen de cerca.

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A raíz del creciente interés del Viejo Continente por el juvenil tricolor, Tijuana, Mora y su representante accedieron a esta renovación con ciertas condiciones que facilitarían su salida al futbol de primer nivel.

"El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante. La estructura refleja una visión compartida para el futuro de Gilberto y reconoce tanto su extraordinario potencial como su preparación para competir al más alto nivel del fútbol mundial", detalló el club.

Por su parte, Gil expresó su sentir tras firmar este acuerdo con el equipo que lo debutó en Primera División.

"Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona. Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo."