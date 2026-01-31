Germán Berterame habló en su llegada al Inter Miami: "Es un placer coincidir con Messi"

Después de varias semanas de rumores, Germán Berterame fue anunciado como nuevo jugador del Inter Miami, donde compartirá equipo con Lionel Messi, quien habría pedido de manera explícita su contratación.

El delantero de la Selección Mexicana se mostró emocionado por compartir equipo con el ocho veces ganador del Balón de Oro, y en su video de despedida con los Rayados de Monterrey reconoció que ese fue el factor decisivo para abandonar la Sultana del Norte después de tres años.

'Berte' viajó desde Monterrey a Medellín, donde el Inter Miami jugará esta noche por el Champions Tour contra el Atlético Nacional, y antes del partido, dio sus primeras palabras como jugador de las Garzas.

"Tenía muchas ganas de venir por eso hice el viaje a Medellín, así que obviamente ya de a poquito voy conociendo a todos. Siempre es un placer coincidir con Leo (Messi), es el proyecto que me genera las ganas de estar acá y creo que hablando con la familia la hicimos bastante bien", declaró.

Al ser cuestionado sobre su perfil como delantero, aseguró que "soy un jugador muy intenso que me gusta acompañar al equipo, que el central piense y diga 'este no para de correr'. Después con la calidad de mis compañeros me van a ayudar a hacer muchos goles".

Finalmente, reconoció que "mi objetivo es seguir ganando títulos con este equipo y esta camiseta. Ganaron una copa muy importante y hay que seguir por esa línea".

