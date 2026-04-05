El Tepatitlán ya consiguió su primer objetivo en el torneo Clausura 2026: clasificar a la Liguilla.

El director técnico de los Alteños, Gabriel Pereyra, reconoció sentirse “muy contento por el accionar del equipo y orgulloso por el trabajo de los chicos”, pero es consciente de que “todavía falta mucho” para alcanzar otra de sus metas.

“Tenemos que ser conscientes de que estamos para competirle a cualquier rival de igual a igual, lo tenemos bien claro; no entramos a una cancha si no es para ganar. Nos gusta estar arriba, [pero] lo único que pienso es en salir campeón, toda la institución está en la misma sintonía”, aseguró.

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El Místico apenas está por cumplir cuatro meses al frente del Tepa, pero ya se siente satisfecho, porque ha podido transmitir a los futbolistas su competitividad.

“[Quería] un equipo competitivo, protagonista, que pelee los primeros lugares; es difícil mantener ese sueño, pero se no están dando las cosas y no es casualidad, es consecuencia del trabajo que se hace a diario. Tenemos que mejorar muchísimo [todavía], se nos han dado los resultados y cada partido mejoramos”, puntualizó.

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