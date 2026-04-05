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considera que la falta de ascenso y descenso en el futbol mexicano afecta “muchísimo” y considera que el formato debe regresar para evitar el confort y que el nivel mejore.

“Lo he declarado siempre, más allá de si le gusta o no a la gente que nos rige, hay que decir siempre la verdad y, como exfutbolista y ahora como técnico, creo que en una Liga que no haya ascenso y descenso hay un retroceso, es una falta de respeto a la competitividad”, sentenció.

El Místico cree que lo ideal sería que la Liga MX premiara a los equipos que trabajan para ascender y castigara a los que no hacen lo suficiente por no descender.

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“No poder subir es una impotencia para el que hace las cosas bien y, para el que hace las cosas mal, [debe] bajar y aprender de eso para corregir errores. La comodidad es mala y hay que quitarles la comodidad a los que no hacen bien las cosas”, aseveró el estratega del Tepatitlán.

El director técnico argentino expresó que nuestro futbol no está alineado con el resto: “En el mundo, no existen las Ligas en las que dejó de existir el ascenso y el descenso; si esta es la única Liga, es porque algo está mal”.

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