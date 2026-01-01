Más Información

Gabriel Jesus podría ser multado por celebrar con mensaje religioso

Liga MX: ¿Cuándo inicia el Clausura 2026 del futbol mexicano?

Venus Williams vuelve al Abierto de Australia tras cinco años de ausencia

Mazatlán FC recibe el 2026 con mensaje de despedida: "Qué venga lo que tenga que venir"

Sergio Ramos busca ser dueño del Sevilla con una oferta histórica

Hace unas horas, el Arsenal derrotó con autoridad (4-1) al Aston Villa, en un juego que regaló una imagen llena de nostalgia al ver a Gabriel Jesus cerrar la goleada y celebrar al estilo de Kaká.

El brasileño, quien regresó tras once meses lesionado, sentenció el resultado y se quitó la camiseta para mostrar una playera con la leyenda: "Pertenezco a Jesús", en recuerdo de su compatriota.

Con alegría por el resultado, el goleador habló sobre el significado del momento, agradeciendo por la fortaleza para resistir su recuperación y volver a las canchas con miras a la Copa del Mundo 2026.

"Se nota mucho dónde llevo esta camiseta. Jesús me salvó la vida desde el principio; cuando nací, aún no lo sabía. En los momentos difíciles de mi vida, me di cuenta de que no somos nada sin Jesús, así que quiero glorificar su nombre", mencionó.

El instante, que se volvió viral en redes sociales, podría tener serias consecuencias para Gabriel Jesus, al entrar en una investigación por parte de las autoridades del balompié inglés, ya que las reglas de la Federación Inglesa (FA) establecen que los jugadores no pueden mostrar mensajes políticos, religiosos o personales en su uniforme.

El artículo añade que, en caso de confirmarse la infracción, el jugador recibiría una sanción económica y una amonestación disciplinaria, lo que generó en plataformas digitales un debate sobre lo ocurrido.

