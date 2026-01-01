Sergio Ramos busca ser dueño del Sevilla con una oferta histórica

Sergio Ramos terminó en 2025 su etapa como jugador de Rayados de Monterrey, equipo en el que se convirtió en líder, y recibió las muestras de cariño de los aficionados.

Con un emotivo mensaje, el defensor español se despidió de México para continuar su trayectoria en el futbol, a la espera de la mejor oferta que le permita mantener su legado en las canchas.

Mientras tanto, Ramos parece listo para convertirse en dirigente y aprovechar su experiencia, tras darse a conocer sus serias intenciones de comprar al Sevilla, institución en la que surgió y debutó en 2004.

De acuerdo con información de Cadena SER, el exjugador del Real Madrid lidera un grupo de inversores interesados en la compra del club, quienes incluso ya presentaron una oferta.

El reporte añade que lo ofrecido por Ramos y sus socios ha sido la propuesta más alta en esta etapa de venta del club, superando la realizada por un fondo estadounidense, que rondaba los 3.400 euros por acción.

El Sevilla FC se encuentra en un proceso de venta principalmente por tensiones internas entre accionistas, necesidad de liquidez y búsqueda de estabilidad financiera. Actualmente mantiene un préstamo de 108 millones de euros concedido por Goldman Sachs.