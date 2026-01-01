Neymar renueva con Santos hasta diciembre de 2026

El atacante Neymar, mayor goleador de la selección brasileña, renovó este miércoles hasta diciembre de 2026 su contrato con el club Santos, al que regresó en enero pasado y con el que no ha tenido una gran regularidad debido a diferentes lesiones y operaciones.

"Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", afirmó el exdelantero del Barcelona y del PSG de 33 años en un emotivo video publicado por el Santos en sus redes sociales y con el confirmó la decisión del futbolista de permanecer otro año en el club en que inició su carrera.

Tras varios días de gestiones y de especulaciones, la renovación fue anunciada precisamente el día en que vencía el contrato por el que Neymar regresó a Brasil.

Aún en recuperación de una nueva operación de la rodilla izquierda a la que se sometió este mes, el atacante espera recuperar las condiciones que lo convirtieron en una estrella para tener la oportunidad de ser convocado para la selección brasileña que disputará el Mundial de 2026.

El actual seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, hasta ahora no lo ha convocado en ninguna oportunidad y ha dejado claro que exigirá que todos los jugadores de la Canarinha que disputarán el Mundial estén en el 100 % de sus condiciones físicas.

"Tomé una decisión y escuché a mi corazón. Santos no es solo mi equipo. Es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida. Aquí fui un chico que se convirtió en un hombre y soy amado de verdad. Aquí puedo ser yo mismo, feliz de verdad", asegura Neymar en el vídeo en que confirmó la renovación, en el que son destacadas imágenes de diferentes etapas de su vida y de su carrera en el Santos.