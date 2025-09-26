Fuerza Guerrera culmina su trayectoria y lo hace feliz por el legado que ha dejado en el pancracio

Tras cinco décadas de entregar su vida al cuadrilátero, Fuerza Guerrera colgará la máscara y los botines este 28 de septiembre, en la Arena Ciudad de México; el rudo dirá adiós en la “Última Caída”, una función donde subirá al encordado para despedirse del deporte que lo forjó como persona y como leyenda.

“Son cosas que sólo se hacen una vez en la vida. Los debuts, el nacimiento, la muerte. Mi despedida va a ser única. Es mi última lucha y me voy muy contento, muy satisfecho, lo que hice ya se hizo, me ha ido muy bien, he tenido muchos logros y ya es justo dar un paso a un lado”, expresó.

Reconoce que salir del ring no ha sido fácil. “La lucha libre me ha forjado, me ha enseñado y me educó como una buena persona, me hizo ser muy disciplinado, muy responsable; procuro llegar a tiempo a mis citas, procuro tener palabras firmes. Siempre cumplo, eso me ha enseñado la lucha libre, tener responsabilidad y respeto por la gente y tenerle respeto al ring, a los rivales, a la afición”.

Fuerza Guerrera asegura haber vivido su duelo y estar en paz con su retiro.

“Hoy me siento, me escucho y me siento tranquilo, ya lo entendí, lo asimilé, ya me pido un poquito de tranquilidad”, confesó. No obstante, el orgullo más grande para este “marrullero” es despedirse con su identidad intacta, un logro que pocos ídolos de la lucha libre han alcanzado.