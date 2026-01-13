FOX anuncia dos nuevos talentos y dos equipos de la Liga MX a sus transmisiones

Más Información

FOX Latinoamérica ha dado otro golpe en la mesa para mejorar su oferta deportiva. Este martes, la empresa anunció el “fichaje” de dos talentos y la incorporación de dos equipos más para sus transmisiones.

A partir de este mes, FOX sumará los partidos de Tigres Femenil , actual campeón, a sus transmisiones de la Liga MX Femenil.

Además, anunciaron la adquisición de los derechos de transmisión del Necaxa a partir del próximo Apertura 2026, tanto en la rama varonil como en la Femenil con las Centellas.

Con la incorporación de Necaxa, FOX incrementará su oferta en julio a un total de 10 equipos de la Liga MX y 12 equipos de la Liga MX Femenil.

Tren nuevos talentos a FOX

En relación con los talentos que incorporarán, se trata de los exjugadores Daniel "El Ruso" Brailovsky y Rafael Márquez Lugo, además del periodista Rubén Rodríguez.

"La experiencia de nuestro nuevo talento, que se integra a una plantilla de más de 80 personalidades deportivas, nos ayudará a mantener una programación fresca, distintiva y dinámica”, señaló Luis Rodrigo Gómez, Director de Producción y Operaciones de FOX Latinoamérica en México.

