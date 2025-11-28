Final de la Liga de Expansión MX desata locura por conseguir boletos en Irapuato

Eran las ocho de la mañana y una larga fila, que casi daba la vuelta al Estadio Sergio León Chávez, se vislumbraba desde la Avenida Guerrero, en Irapuato, Guanajuato. Ahí poco más de 200 aficionados esperaban que la directiva liberara boletos. Desde ayer —según se corrió la voz— prácticamente ya estaban agotados.

Familias completas llegaron desde las 5 de la mañana con la esperanza de alcanzar una entrada, cuyo costo va desde los 160 a los 360 pesos. Muchos se niegan a pagar la reventa que ronda los 500 pesos, pues afirman: “somos los que venimos cada 15 días”.

El entusiasmo se explica porque, hace un semestre, el Irapuato llegó a la Final de la Liga Premier MX, misma que perdió frente a los Aguacateros de Peribán. Ahora, la ilusión regresó a la ciudad, pues en su primer torneo en la Liga de Expansión MX, enfrentarán al Tampico Madero por el título. Ambos equipos llegaron al circuito por invitación.

La tensión también se hizo presente: hubo gritos, empujones y chiflidos para impedir que algunas personas intentaran meterse a la fila.

Ricardo, que lleva el escudo del Irapuato tatuado en el brazo derecho, comentó: “Nos estamos aferrando [a comprar los boletos]… Hay mucha gente que ya les vendieron ayer que nunca han venido a los partidos, muchos villamelón que le van hasta al León. Hay gente que no siente la pasión chida”.

Aficionado Irapuato / Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

Otro hombre de la fila nos mostró una publicación en Facebook que subieron revendedores para promocionar las entradas, y Ricardo agregó: “Nos los están dando en 500 pesos en la reventa y, realmente, sí los podemos pagar, pero ya se están manchando. Ayer se estaban formando hasta cinco veces para comprar hasta 20 boletos. ¡No es justo!”, advirtió.

Una vez más, el club volvió a hacerlo: hizo esperar a su afición, a la que comenzó a atender hasta pasada la una de la tarde en la taquilla 6, pese a que el horario habitual de apertura es a las 11:00. Sin embargo, la espera valió la pena y la venta al público en general se pudo llevar a cabo. Nadie se quiere perder esta Final.