Las Chivas y el Cruz Azul no se hicieron daño en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025.

El Rebaño y La Máquina no pasaron del empate (0-0) y dejaron que todo se defina en la vuelta, que se disputará en el estadio Olímpico Universitario.

En el estadio Akron, ni el conjunto rojiblanco, ni el celeste supo cómo abrir el cerrojo del rival y terminaron sin hacer el daño esperado por parte de los aficionados.

El encuentro pintaba para ser uno de los más atractivos de la Liguilla; sin embargo, el espectáculo quedó a deber a lo largo del trámite del partido.

Aunque las Chivas eran las obligadas por estar jugando en casa, el Cruz Azul fue el que trató de generar mayor peligro en la portería contraria.

Con 16 tiros realizados en total, con cuatro siendo directamente bajo los tres palos rojiblancos, La Máquina intentó abrir el marcador en más de una ocasión.

Por su parte, el Rebaño probó ocho veces en total, pero sólo un tiro fue director a la cabaña de Andrés Gudiño.

A diferencia de cuando se vieron las caras en la Fase Regular del Apertura 2025, el espectáculo que ofrecieron ambos equipos quedó a deber.

En aquella ocasión, le encuentro dejó un grato sabor de boca para los aficionados presentes en el inmueble rojiblanco.

En esta ocasión, tanto las Chivas como el Cruz Azul decidieron anularse y terminaron jugando con esquemas muy parecidos, por lo que fue difícil penetrar las áreas rivales.

Ahora, el boleto a las semifinales se tendrá que definir cuando se vean las caras en el segundo encuentro de la serie, que se llevará a cabo el próximo domingo sobre la cancha de CU.

No obstante, la pobre actuación de ambas escuadras dejó mucha inconformidad en sus respectivas aficiones que no dudaron compartirla a través de las redes sociales con las imágenes más divertidas.

Chivas y Cruz Azul se roban los mejores MEMES tras aburrido empate sin goles

Lo bueno que era el mejor Chivas de no sé cuántos lustros... pic.twitter.com/Qlkd6zysjx — Uriel E (@Trucha09) November 28, 2025

Oseaa, que no anotaron ni 1 gol 😫 pic.twitter.com/DUS6onJicW — estrellita de mar💫 (@belenhuacuja) November 28, 2025

Primer tiempo /// Segundo tiempo pic.twitter.com/ejHGnNHqnO —  RamiЯo  (@blind__r9) November 28, 2025