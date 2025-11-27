Andrés Gudiño responde en el Akron; Cruz Azul sale vivo y sueña con la semifinal

Cruz Azul resistió en el Akron gracias a una actuación clave de Andrés Gudiño, quien cargó con la responsabilidad de suplir la ausencia de Kevin Mier en la Liguilla. El arquero cementero respondió en el momento más exigente y mantuvo el arco en cero en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025.

Chivas buscó por todos los caminos, por tierra y por aire, pero nunca logró superar a un Gudiño que se plantó firme bajo los tres palos. Aunque La Máquina no jugó con la habitual línea adelantada ni el portero asumió el rol de líbero, el guardameta compensó con seguridad y lectura defensiva.

El empate sin goles dejó a Cruz Azul en una posición ventajosa de cara a la vuelta, donde volverá a su fortaleza: el Estadio CU. Desde el inicio de año, incluso en la era Vicente Sánchez, el equipo ha mostrado solidez en casa y espera confirmar su favoritismo ante su afición.

Lee también André Jardine explota contra el arbitraje tras el Rayados vs América: Fueron una vergüenza

Desde temprano, Efraín Álvarez y la “Hormiga” González amenazaron la meta celeste, pero Gudiño respondió con calma. Richard Ledezma estuvo más cerca de romper el cero, aunque su remate terminó estrellado en el poste derecho, en la acción más peligrosa para los rojiblancos.

En la segunda mitad apareció Javier Hernández, quien probó desde distintas zonas del área. Sin embargo, ni el ex Manchester United pudo con el arquero cementero, que firmó una de sus mejores noches desde que asumió la titularidad tras la lesión de Mier.

En el torneo, Gudiño suma tres actuaciones, la victoria 2-1 ante América y la derrota ante Pumas por 2-3 en la última jornada. Con ese bagaje llegó a la Liguilla, donde necesitaba una noche convincente… y la tuvo en el escenario más adverso.

Pese a los abucheos, los silbidos y la presión constante desde las gradas tapatías, el portero mantuvo la serenidad. El originario de Mérida afrontó el reto con carácter y ahora buscará repetir lo hecho en el Akron pero ahora en casa en Ciudad Universitaria el próximo domingo.

Lee también ¿Qué necesita el América para avanzar a Semifinales, luego de perder la Ida ante Rayados de Monterrey?