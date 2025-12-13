Fernando Mendoza, el primer jugador de origen cubano en ganar el Trofeo Heisman

Fernando Mendoza, el versátil quarterbacks de Indiana, ganó el Trofeo Heisman el sábado por la noche, convirtiéndose en el primer Hoosier en ganar el premio más prestigioso del fútbol americano universitario desde su creación en 1935.

Mendoza obtuvo dos mil 362 votos de primer lugar. Superó al QB mexicano de Vanderbilt, Diego Pavia (mil 435 votos), al corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love (719 votos) y al QB de Ohio State, Julian Sayin (432 votos).

Mendoza guió a los Hoosiers a su primer puesto y al primer lugar en el cuadro de 12 equipos del College Football, lanzando para dos mil 980 yardas y un récord nacional de 33 pases de touchdown, además de correr para seis anotaciones. Indiana, el último equipo invicto en el fútbol americano universitario de alto nivel, jugará un partido de cuartos de final del College Football Playoff en el Rose Bowl el uno de enero.

Mendoza, el primer titular de los Hoosiers en su primer año después de transferirse desde California, es el artífice de una ofensiva que superó los récords del programa en touchdowns y puntos establecidos durante la sorprendente carrera de la temporada pasada hacia el CFP.

El junior con camiseta roja, nativo de Miami, que por poco fue reclutado, es el segundo finalista del Heisman en la historia de la escuela, uniéndose al subcampeón de 1989, Anthony Thompson. Mendoza es el séptimo jugador de Indiana en lograr un puesto entre los diez primeros en la votación del Heisman y marca otro primer lugar en la historia del programa: tener jugadores consecutivos entre los diez primeros. El QB de los Hoosiers, Kurtis Rourke, fue noveno el año pasado.

Los quarterback han ganado el Heisman en cuatro de los últimos cinco años, con el jugador de dos vías Travis Hunter de Colorado rompiendo la racha la temporada pasada.

La presentación del Trofeo Heisman se produjo después de que ya se otorgaran varios reconocimientos. Mendoza fue nombrado jugador del año por The Associated Press a principios de esta semana y recibió los premios Maxwell y Davey O’Brien el viernes por la noche, mientras que Love ganó el premio Doak Walker.