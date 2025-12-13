Más Información

Chivas busca a dos futbolistas para reforzarse, uno de Pachuca y otro de Rayados

Con el torneo llegando a su fin de manera oficial, los equipos eliminados con anterioridad han comenzado su armado de cara a la siguiente campaña y Chivas es uno de ellos por lo que buscan sumar dos jugadores más a su plantel.

Desde su eliminación ante Cruz Azul en cuartos de final, la directiva rojiblanca arrancó con la misión de fortalecer al equipo, por lo que la búsqueda de refuerzos está en proceso.

Además de las llegadas, el club trabaja en darle salida a ciertos futbolistas, tal y como fue el caso de , quien dejó de formar parte del grupo. Otros jugadores con posibilidades de irse son Alan Mozo y Erick Gutiérrez.

Chicharito no seguirá en Chivas / Foto: Imago7
Chicharito no seguirá en Chivas / Foto: Imago7

¿Qué jugadores podrían llegar a Chivas?

De acuerdo con información de 364Scores México, la directiva está buscando sumar a Iker Fimbres (Monterrey) y Daniel Aceves (Pachuca). El jugador de Rayados de 20 años reforzaría el mediocampo rojiblanco; mientras que el canterano Tuzo sería una buena llegada para la parte baja de la escuadra.

Según el medio antes mencionado, estos dos futbolistas se colocan como los favoritos a llegar al club para satisfacer el deseo de Gabriel Milito, quien habría pedido la llegada de un par de refuerzos.

se convirtió en el primer fichaje oficial por parte del Rebaño. El mediocampista de 22 años llegó procedente del Chicago Fire de la MLS, por aproximadamente cinco millones de dólares, según reportes, y de esta forma cumplir el sueño de vestir los colores del club, como lo expresó en su llegada.

Hace unos días, Ángel Sepúlveda fue vinculado a la institución, algunos reportes aseguran que Chivas y Cruz Azul habían cerrado un acuerdo para la llegada del veterano delantero al club, aunque todavía no se hace oficial.

Ricardo Marín regresó al club tras su préstamo con el Puebla, y fue renovado hasta 2029. El delantero es otro "refuerzo" de Chivas para el Clausura 2026, aunque no es tan seguro si vaya a quedarse con el equipo o si buscarán darle salida.

