Toluca vs Tigres: ¿Cuántas veces se han coronado los felinos en condición de visitantes?

En marzo, Guido Pizarro se retiró como futbolista profesional. A aquel que —hasta hace unos meses— era capitán de Tigres, ahora lo separan noventa minutos de levantar su primer título como director técnico de la escuadra regiomontana.

Este domingo, en el Estadio Nemesio Diez, los universitarios podrían conquistar su novena estrella en el Apertura 2025.

Y no solo carga la ventaja del gol con el que Ángel Correa le dio la victoria (1-0) a los felinos en “El Volcán”, también con el hecho de que Tigres no ha sufrido para coronarse como campeón en casa ajena: de los ocho títulos que tienen en el balompié mexicano, seis los han ganado como visitantes.

La última ocasión fue en el Estadio Akron, durante el Clausura 2023, donde los auriazules se apropiaron del hogar de Chivas y conquistaron su octava estrella. Y este domingo, en “El Infierno” ante los Diablos Rojos de Toluca, podrían repetir la hazaña y conquistar su novena estrella.

Tigres en la Liga MX - Foto: Imago7

Las veces que, en el futbol mexicano, Tigres se ha coronado en condición de visitante

Temporada 1977-1978 - Estadio Olímpico Universitario - Tigres empató con Pumas , pero se coronó como campeón en el futbol mexicano.

- Estadio Olímpico Universitario - Tigres empató con , pero se coronó como campeón en el futbol mexicano. Temporada 1981-1982 - Estadio Azteca - Tigres levantó su segundo título, después de imponerse ante Atlante .

- Estadio Azteca - levantó su segundo título, después de imponerse ante . Apertura 2015 - Estadio Olímpico Universitario - Tigres derrotó a Pumas en tanda de penales y conquistó su cuarto trofeo.

- Estadio Olímpico Universitario - a Pumas en tanda de penales y conquistó su cuarto trofeo. Apertura 2017 - Estadio BBVA - Con marcador de 1-2 (global de 2-3), Tigres se apoderó de su sexto título y derrotó a Monterrey .

- Estadio BBVA - Con marcador de 1-2 (global de 2-3), se apoderó de su sexto título y derrotó a . Clausura 2019 - Estadio Nou Camp - Tigres empató (0-0) con León , pero se coronó con su séptima estrella.

- Estadio Nou Camp - empató (0-0) con , pero se coronó con su séptima estrella. Clausura 2023 - Estadio Akron - Tigres conquistó su octava estrella, después de derrotar (2-3) a Chivas.

