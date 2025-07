Fernando Beltrán habla sobre su salida de Chivas; admite que no quería irse

Las Chivas alistan su debut en el Apertura 2025, donde estarán enfrentando al León en el Nou Camp, lo que significa a un reencuentro entre Fernando Beltrán y el cuadro que lo vio nacer como futbolista profesional.

Beltrán mostró su calidad desde su incorporación al primer equipo del Rebaño Sagrado, empezando su carrera como una promesa en el mediocampo, a la postre se convirtió en un inamovible en los esquemas de ciertos técnicos, hasta que Gabriel Milito decidió no contar con él.

En este mercado de pases de la Liga MX, el "Nene" se convirtió en un descarte del técnico argentino, por lo que la directiva rojiblanca le tuvo que buscar salida, algo que le dolió al canterano de Chivas.

"Fue muy difícil dejar la playera, no me lo imaginaba, quería ir, si me tenía que ir, que fuera por otras circunstancias, que no fueran conmigo, las cosas así fueron", comentó el mediocampista para TUDN.

Ya en las últimas dos temporada el "Nene" era visto como un jugador non grato para la afición, que ya pedía la salida de Beltrán al considerar que no aportaba mucho dentro del terreno de juego, aunque él se esforzaba para mostrar su mejor versión.

"Al final intenté dar todo, traté de dar la mejor versión, salía y daba la cara".

El futbolista de 27 años ha reconocido que está ilusionado con esta nueva etapa en el cuadro Esmeralda, donde ya ha comenzado a ser titular dentro del esquema de Eduardo Berizzo.

#Video🎥 ¡ABUCHEAN AL “NENE” BELTRÁN! 🔴⚪️



La afición de Chivas no aguantó más y cuando Fernando Beltrán salió de cambio fue fuertemente abucheado por su afición. pic.twitter.com/YhLziA2xox — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 30, 2025

"De este lado me siento muy tranquilo, es una playera que me costó mucho pensamiento, muchas noches, venir y estar acá en León, lo que con lleva la afición, ha vuelto un Fer que está ilusionado".

"Que siente que alguien está confiando en él nuevamente, que quieren sacar la mejor versión mía, cuando he estado así, sale natural el talento que juego, es lo más importante y lo que estoy buscando", señaló el futbolista.