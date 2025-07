Rafa Puente Jr. fue elogiado por Dani Alves; el brasileño lo catalogó como de "clase mundial"

Dani Alves se colocó como una de las grandes contrataciones del futbol mexicano cuando Pumas decidió sumarlo al club en el torneo Apertura 2022. Rafael Puente del Río coincidió con el brasileño y recordó una divertida anécdota que le pasó con el ex del Barcelona.

Aunque la llegada de Alves a México emocionó a los aficionados de la Liga MX, su estancia fue muy corta por un tema extra cancha y dejó con un sabor amargo a todos los aficionados auriazules que no pudieron disfrutar más de su magia.

En aquel entonces, Andrés Lillini era el técnico del primer equipo universitario, pero después del Mundial de Qatar 2022 fue reemplazado por Rafael Puente Jr., una decisión que provocó incertidumbre en el astro brasileño que regresaba de esa Copa del Mundo.

Alves estaba en medio de una situación polémica, ya que había sido acusado de violación por una joven de Barcelona, pero el propio futbolista había aceptado que no era cierto, así lo contó Rafa Puente Jr..

"Me manda llamar el presidente del equipo, y justo cuando llego, me dice la secretaria que me espere porque está con Dani Alves. Me dice el presidente que Dani le dijo que no había nada, al final si lo hubo".

Dani Alves camina junto a su abogada a fuera del Tribunal. FOTO: AFP

El presidente del club le contó todo lo que había vivido el brasileño cuando se enteró de quién sería su nuevo entrenador e incluso se puso a investigar sobre él, descubriendo su faceta como actor, algo que sorprendió a Dani Alves.

"Me dijo que estaba en el Mundial y que vio el anuncio de que yo llegaba a Pumas, y empezó a ver la tiradera de mierda. Entonces empezó a ver que si era actor y que si no sé qué, el güey decía que qué pedo con Pumas. Y es la verdad, pero por qué Dani Alves tenía que saber que ya tenía experiencia como entrenador".

De acuerdo con el propio Rafa, el ex del PSG tenía dudas sobre la seriedad del proyecto, pero después de unas semanas entrenando bajo el mando de Puente del Río se dio cuenta que había sido una gran elección.

"Entonces el güey le dijo que llevaba dos semanas trabajando con ellos, y aquí es donde viene lo muy gratificante: Le dijo, 'lo quiero felicitar por la elección y quiero que sepa usted que el cuerpo técnico que trajo para este torneo es un cuerpo técnico de élite, y se lo digo porque yo he estado en el Barcelona'. Hasta se me pone la piel chinita, ya después pierdes y eres un pendejo; y está bien, así es el fútbol. Pero para mí nadie me lo quita eso que dijo Dani Alves sobre mí", concluyó.