La increíble razón por la que Marco Fabián aún no se retira del futbol profesional; con 35 años de edad juega en Andorra

Marco Fabián, quien pasó los mejores años de su carrera en el futbol de Europa, también militó en Liga MX, y regaló buenas actuaciones, como en Chivas o en Cruz Azul. Sin embargo, hoy en día, a sus 35 años de edad, continua su carrera en Andorra.

Aunque su rol en el Rangers FC, donde es jugador y mayormente directivo tiene una peculiar razón, la cual compartió a David Faitelson, en su programa de TUDN, 'Faitelson sin censura'.

¿Por qué Marco Fabián todavía no se retira?

En entrevista con Faitelson, reveló el camino que tomó tras salir del Mazatlán, su último equipo de primera división: "Yo terminando con Mazatlán recibo una invitación para ir a jugar a Andorra… llego a con un equipo de primera división estuve dos meses porque después me sale una invitación en Los Angeles para jugar Indoor Soccer”, contó.

“Pero antes de irme, me hacen la invitación de poder adquirir un equipo en Andorra en segunda división, el Rangers Futbol Club…. Entre varias personas adquirimos el equipo en segunda división y en seis meses subimos a primera división y ahora ya podemos competir para jugar Champions, Europa o Conference League”, continuó.

“¿Y que pasó? Yo tengo un sueño, hoy mi cargo es ser presidente... y dije si mi equipo entra a Champions me voy a meter un ratito para cumplir el sueño y es por eso que no he anunciado mi retiro”

“En mi carrera jugué todo, pero nunca jugué una Champions League…. Estoy en el proceso porque viene un año nuevo, no sabemos si aguantarme un año, pero yo creo que en algún momento anunciaré mi retiro oficialmente”, reveló 'Marquito'.

