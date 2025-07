Pumas presenta oficialmente a Álvaro Angulo; suma su segundo refuerzo para el Apertura 2025

Se dice que después de la tormenta viene la calma, y una situación similar es la que están viviendo los Pumas.

Luego de la goleada (3-0) que recibió a manos del Santos Laguna en su presentación, en el Apertura 2025 de la Liga MX, las buenas noticias comienzan a llegar al conjunto auriazul.

Finalmente, Efraín Juárez ya tiene amarrado a su segundo refuerzo, el colombiano Álvaro Angulo, quien este miércoles fue presentado oficialmente en las instalaciones de La Cantera.

El lateral izquierdo cafetero llega procedente del Independiente de Avellaneda de la Liga de Argentina y como un pedido expreso de Efraín Juárez, con quien coincidió en el Atlético Nacional de Colombia.

El presidente de Pumas, Dr. Luis Raúl González Pérez, el vicepresidente deportivo, Dr. Miguel Mejía Barón y el director de estrategia deportiva, Eduardo Saracho, presentaron oficialmente, ante los medios de comunicación, a Álvaro Angulo en las instalaciones de Cantera.

La Pantera es consciente de lo que significa representar a una institución tan importante en el futbol mexicano, por lo que asume el desafío sin dudarlo. Tiene claro cuáles son sus objetivos.

“Pumas tiene una gran historia y estoy emocionado de [poder] jugar ya. Me motivó que es una institución que hace tiempo no gana títulos y la presión me encanta. No vine a ganar partidos, vine a ganar títulos; mi reto es quedar campeón”, declaró en conferencia de prensa.

Sobre la relación que tiene con Efraín Juárez, Álvaro Angulo reconoció que fue pieza clave para que se diera su contratación con la escuadra universitaria, por lo que desea que juntos puedan volver a tener el mismo éxito que tuvieron en Colombia.

“Que me haya pedido fue importante [porque] me ayudó a tomar la decisión de forma más ligera. Me conoce y sabe explotar mis fortalezas y ojalá podamos hacer lo mismo que en el Atlético Nacional. Quiere ser campeón y eso nos mete en la mente. Vengo con la mentalidad de quedar en la historia de esta institución”, manifestó.

Álvaro Angulo, nuevo refuerzo de Pumas / Fotos: Maritza Villagómez

Sin dudarlo, la Pantera colombiana se comprometió con la afición auriazul a ofrecer su mejor versión, sobre todo porque el objetivo de este renovado equipo no es otro más que romper la larga sequía sin títulos (14 años).

“Me comprometo con la hinchada a que daré el mil por ciento, defenderé la camiseta a muerte. Estamos construyendo un grupo que tenga la idea de salir campeón. Pumas tiene que figurar entre los grandes”, sentenció al flamante refuerzo auriazul.

