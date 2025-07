Santiago Giménez reveló qué le dijo Martino para no llevarlo al Mundial; "Estuvo bien culer... las formas estuvieron mal"

Uno de los grandes lamentos del aficionado mexicano en el Mundial de Qatar 2022 fue no contar con Santiago Giménez en la delantera de la Selección Mexicana, entonces dirigida por Gerardo Martino. Tres años más tarde, el actual goleador del AC Milan reveló cómo fue que se enteró que no iba a ser tomado en cuenta y cómo se manejó el Tata con él.

En entrevista con El Escorpión Dorado, Giménez reconoció que "estuvo bien culero" no haber ido al Mundial, un sueño que mantiene desde que empezó a jugar futbol y que seguramente va a cumplir en 2026 de la mano de Javier Aguirre.

"Yo me veía adentro de la lista la verdad, la última vez que fui con Selección (en ese entonces) el Tata me dijo que era su delantero titular y si seguía así iba a ir al Mundial. Empecé a hacer goles y de la nada me dejó afuera" agregó Bebote.

El Escorpión Dorado, recordó con ironía aquella polémica declaración de Martino donde dijo que aún no contaba con Santiago Giménez, que en ese momento brillaba en el Feyenoord, por jugar pocos minutos y anotar muchos goles.

"Como fue una decisión que sabían que me iba a pegar duro, trataron de decírmelo lo más rápido y las formas estuvieron mal porque acabó la temporada, fui a Girona y me dijeron vas a estar entrenando por si pasa algo te metemos a ti, como de sobra, y llego a Girona y a la hora me dicen que no voy a ir. Me hicieron viajar para decirme" recordó el canterano del Cruz Azul.

Cuando fue cuestionado por qué lo dejaron fuera de la lista, Santiago habló sobre las opciones que tomaron su lugar.

"Yo creo que Funes Mori y Raúl Jiménez eran muy del agrado del Tata y Henry la estaba rompiendo en su momento" concluyó.