FC Juárez vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 del Clausura 2026

La Liga MX regresa luego del parón de unos días por los partidos de la Selección Mexicana y, lo hace con la Jornada 4 del Clausura 2026, donde FC Juárez enfrenta a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El cuadro fronterizo busca hacer pesar su localía frente al equipo capitalino. Ubicado en la novena posición con cuatro unidades, los bravos llegan como el rival más débil de esta noche, pero jugar en casa podría ser factor para dar la sorpresa.

Por su parte, La Máquina regresa a la actividad tras la semana en la que se quedaron con las ganas de fichar a Miguel Ángel Borja, quien terminó yéndose a Arabia. La institución celeste por fin pudo darle salida al polaco Mateusz Bogusz que regresó a la MLS con el Houston Dynamo.

Lee también Liga MX: Puebla vs Toluca EN VIVO - Jornada 4 del Clausura 2026 - HOY, viernes 30 de enero

De momento, los de la Noria están entre los primeros lugares con seis unidades, producto de dos victorias y una derrota. El equipo de Nicolás Larcamón llega con la obligación de sacar el triunfo para seguir peleando en la parte alta de la clasificación.

Horario y canales para ver el FC Juárez vs. Cruz Azul HOY

Día: viernes 30 de enero

Horario: 21:06 horas

Transmisión: Azteca 7 y Fox One

FC Juárez vs Cruz Azul MINUTO A MINUTO





Universal Deportes 06:39 PM Estos son los convocados del FC Juárez para enfrentar a Cruz Azul



