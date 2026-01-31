Liga MX: Pumas vs Santos EN VIVO – Jornada 4 del Clausura 2026; HOY, viernes 30 de enero

Los Pumas reciben esta noche al Santos sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El equipo de Efraín Juárez le hace los honores a los Guerreros, con la obligación de ganar como local. Ya no puede dejar escapar puntos en casa.

En las dos jornadas que ha jugado en CU, el conjunto auriazul ha dejado ir cuatro puntos, ya que empató con el Querétaro y con el León.

Además, de los últimos 19 partidos que ha disputado frente a la afición universitaria, apenas ha podido conseguir cinco victorias, con saldo de ocho empates y seis derrotas.

Es decir, 2025 fue un año bastante complicado para los Pumas en casa; su porcentaje de victoria es de un 26.31%.

Por tal motivo, existe una urgencia de comenzar a demostrar que el Olímpico Universitario puede volver a ser una fortaleza, como en el pasado.

Hoy, cumplen 89 días de su último triunfo como local; desde el 2 de noviembre del año pasado no han podido sumar de a tres en el inmueble capitalino.

Los dirigidos por Efraín Juárez deberán aprovechar que esta noche se enfrentan a un equipo que todavía no ha podido ganar en el naciente torneo, luego de las tres primeras fechas.

El Santos cuenta dos derrotas y un empate y se encuentra ubicado en el puesto 17 de la tabla general; además, tiene la segunda peor defensa del torneo, con ocho goles en contra.

En sus últimos dos juegos en CU recibiendo a los Guerreros, los Pumas han ganado y no han recibido ninguna anotación, por lo que esta noche podrían cambiar su historial negativo en casa.

Para este encuentro, los reflectores estarán puestos sobre Uriel Antuna, el último refuerzo auriazul en esta ventana de transferencias.

El extremo mexicano ya viajó con el equipo y podría sumar sus primeros minutos como futbolista universitario, en dado caso de que Efraín Juárez así lo decida.

Así luce el Estadio Olímpico Universitario, previo al encuentro entre Pumas y Santos Laguna - Foto: Imago7

Minuto a minuto de Pumas vs Santos; HOY, viernes 30 de enero

Cabe resaltar que el partido entre los Pumas y el Santos no será transmitido por televisión abierta y únicamente podrá verse a través de la plataforma de streaming de ViX Premium. A continuación, todas las acciones del partido.

Universal Deportes 08:18 PM Éstas son las alineaciones para el partido entre Pumas y Santos.

Universal Deportes 08:01 PM Santos llegó al Estadio Olímpico Universitario.

Universal Deportes 08:01 PM Pumas ya se encuentra en el Estadio Olímpico Universitario para jugar la Jornada 4 del Clausura 2026.