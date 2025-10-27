Exfiguras de Chivas alaban a la Hormiga González; fue comparado con Chicharito

Armando González está viviendo un extraordinario momento con las Chivas, ya que se coloca como el goleador del equipo en el torneo Apertura 2025, y comienza a coleccionar comentarios positivos de parte de referentes rojiblancos.

En su último juego, la Hormiga se encargó de meterle tres goles a los Rojinegros del Atlas, firmando su primer hat-trick como futbolista profesional para llegar a 10 tantos en la presente campaña y ponerse a uno del liderato de goleo, el cual comparten Paulinho de Toluca y Joao Pedro de Atlético de San Luis.

Carlos Salcido, campeón con Chivas en 2017 como capitán, aseguró ver un parecido del momento de González con el que vivió Javier Hernández en 2010 para llegar al Mundial de Sudáfrica.

"Parecido, como lo estoy viendo en este torneo. Pareciera que era un chico que venía a aprender de la gente que tiene adelante como 'Chicharito' Hernández, como Alan Pulido, pareciera que él iba a tomar ese tiempo y forma, y termina siendo el protagonista. Es un proceso", aseguró el exseleccionado mexicano.

¡Tres veces La Hormiga! 🐜❤️🤍



La noche del Señor Don Armando González Alba.



Aquí está su tercero de lanoche, es el séptimo jugador de @Chivas que le marca triplete al Atlas, el anterior fue Alexis Vega en Clausura 2019.#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/cQZKdEMu4e — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Sobre un posible llamado a la Copa del Mundo del próximo año, Salcido se limitó a dar su opinión, ya que respeta el trabajo y la futura decisión de Javier Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana.

"No puedo decir si lo tienen que llevar, no soy entrenador y no vale mi opinión, pero estoy sorprendido por el trabajo que está haciendo Armando".

Ramón Morales lo ve con posibilidades de llegar al Tri

Por su parte, Ramoncito también analizó el desempeño del canterano rojiblanco a quien ve con lo necesario para poder estar en la lista del Vasco Aguirre de cara al Mundial de 2026.

"Va bien, tiene capacidad porque lo ha demostrado, pero los otros tienen trayectoria, son más completos, es una buena prueba para Javier Aguirre y su cuerpo técnico".

Además, resaltó que todos los futbolistas mexicanos deben de pelear por un lugar en la convocatoria y dar lo mejor de si, aunque no te volteen a ver.

"La obligación de todo jugador mexicano, que saben que están en las puertas de un Mundial, es dar lo mejor de sí, a veces te voltean a ver a veces no, pero creo que todos deben de buscar y luchar por esa oportunidad, hasta que salga la lista."