Exfigura de Tigres se burla de Anthony Martial y Rayados de Monterrey: "Nunca serán de época"

Rayados de Monterrey jugó hace unas horas uno de los peores partidos de su historia, al caer goleado (6-2) en su visita al Estadio Nemesio Díez para enfrentar a Toluca.

El resultado, además de colocar a los escarlatas como el equipo candidato al título, generó para los regios una gran cantidad de burlas y comentarios negativos, al mostrar muy poco pese a tener una plantilla llena de estrellas.

Entre esas opiniones, destacó una realizada por una exfigura de Tigres, quien mediante redes sociales no dudó en lanzar un dardo a los Rayados, asegurando que, pese a sus figuras, jamás lograrán ser un equipo de época.

Se trata de Jürgen Damm, quien, ante las contrataciones millonarias de figuras como Sergio Ramos, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Óliver Torres y Anthony Martial, colocó incluso al América por encima del club dirigido por Domenec Torrent.

"Por más que lo sueñen con sus contrataciones, nunca serán un equipo de época. Solamente Tigres y América, los más grandes", escribió en Facebook, publicación que generó decenas de respuestas.

Durante su paso por Tigres, entre 2015 y 2020, Jürgen Damm disputó 171 partidos oficiales, en los que anotó 13 goles y fue parte fundamental en la obtención de cuatro títulos de Liga MX.

