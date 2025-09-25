Exfigura de Brasil y campeón de la Champions Leagues es condenando a prisión

Más Información

Anderson Luís de Abreu Oliveira, conocido en el futbol mundial como Anderson, uno de los jugadores más recordados por la afición del Manchester United, se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida.

La estrella, quien tomó relevancia en la era de Sir Alex Ferguson, fue sentenciada hace unas horas a prisión, luego de incumplir con el pago de la manutención de su hijo.

De acuerdo con información de medios en Brasil, el exatacante deberá cubrir 165,000 euros correspondientes a deudas acumuladas hasta el 28 de julio. De no hacerlo, cumplirá 30 días de cárcel en régimen cerrado.

La resolución, generada por el tribunal de familia de Porto Alegre, agrega que en caso de no haber cupo en los centros penitenciarios locales, el exjugador deberá cumplir con régimen semiabierto, teniendo la obligación de regresar por las noches.

En su paso por las canchas, Anderson —quien compartió vestidor con el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández— ganó cuatro títulos de la Premier League, la Champions League de 2008 y fue medallista olímpico de bronce con Brasil.

