Rayados de Monterrey vivió hace unas horas, ante Toluca, una de las presentaciones más tristes de su historia, al caer goleado (6-2) en el cierre de la fecha 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El resultado generó molestia entre los aficionados regios, quienes esperaban algo más de su equipo, que llegaba en los primeros sitios de la clasificación. Varios elementos fueron señalados por su comportamiento en la cancha.

En esa lista de estrellas que recibieron duras críticas, destacó el francés Anthony Martial, quien poco pudo hacer en la cancha escarlata y fue atacado por Christian "Chaco" Giménez.

En su participación en el programa La Última Palabrade Fox Sports, comparó al exjugador del Manchester United con Allan Saint-Maximin.

"Martial se pasó levantándole los brazos a los compañeros desde que entró. Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor. Saint-Maximin llegó con otra intención, y la verdad es que yo no lo veo a él (con ese compromiso). No estaba jugando en el Real Madrid, eh", mencionó.

Giménez, quien se convirtió en un referente de Cruz Azul, continuó y rechazó las actitudes del galo, al asegurar que estuvo sin intentar ayudar a su equipo y esperando que el balón le llegara.

"Las actitudes que tienen los jugadores, por más calidad que tengas o porque hayas jugado en los mejores equipos del mundo... No estaba en el Real Madrid. Me molesta mucho hablar de un jugador, pero cuando levantan los brazos, cuando mandan al frente a los compañeros, me enoja", finalizó.