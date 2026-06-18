Néstor Lorenzo arrancó el Mundial de 2026 con paso firme. Colombia venció 3-1 a Uzbekistán en el Grupo K y el técnico se mostró tranquilo tras el resultado en el Estadio Ciudad de México, donde su equipo sostuvo el control en varios pasajes del partido.

El entrenador explicó las complicaciones del encuentro y dejó una de sus reflexiones más claras tras el duelo: “Sabíamos que sería un partido difícil. Nos hundimos un poco en el segundo tiempo. Ellos tienen un juego directo que te obliga a retroceder. La pelota iba por fuera, llegaban los centros y eso te pone en aprietos. En lo físico fue necesario refrescar al equipo. Pudimos sacar una diferencia mayor”.

Lorenzo también habló del ambiente en la capital mexicana y del peso de la responsabilidad en su plantel: “Es una energía hermosa, aunque también les pesó un poco a mis muchachos. Cuando tienes la obligación de ganar, a nadie le resulta sencillo. Ser favorito siempre implica una responsabilidad extra”.

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🎙️🇨🇴 Néstor Lorenzo tiene claro qué le falta a Colombia para dar un paso más.



Tras el triunfo sobre Uzbekistán, el técnico cafetero reconoció que su equipo aún debe mejorar en los últimos metros para convertir su dominio en más oportunidades de gol.



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Sobre la planeación del partido, el técnico detalló la elección de su plantel y el enfoque táctico desde el inicio: “Los 26 jugadores estaban en un buen nivel. Elegimos por características específicas, sobre todo futbolistas por las bandas para neutralizar a sus carrileros. Teníamos que salir a jugar en campo rival”.

Colombia mantuvo la idea de protagonismo, aunque el orden defensivo de Uzbekistán cerró espacios en la última zona del campo. “La característica de este equipo es ser protagonista y tener el balón. Su bloque defensivo trabajó bien y nos costó encontrar espacios. Me quedo con la imagen de una Colombia protagonista, que juega en el campo rival”.

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El técnico ya proyecta el siguiente reto en el Grupo K, con un rival de mayor exigencia en el camino. “Ahora enfrentaremos a un equipo fuerte como Congo. Tenemos dos partidos muy exigentes por delante y la estrategia será diferente”.

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¡Néstor Lorenzo ya piensa en lo que viene para Colombia! 🇨🇴 🔥



⚽ Tras el triunfo sobre Uzbekistán, el técnico cafetero aseguró que los duelos ante Congo y Portugal exigirán la mejor versión de su equipo, aunque destacó la personalidad que mostró su selección en el debut… pic.twitter.com/pTmcxyS6q5 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 18, 2026

El análisis del partido también dejó ajustes claros desde lo táctico. “Sabíamos que por las bandas sería complicado. Había que tener paciencia. Cuando empezaron a jugar en largo, lo sentimos en el aspecto físico”.

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Finalmente, Lorenzo apuntó a los detalles que su equipo debe corregir para lo que viene en el torneo: “Trabajamos en los centros venenosos, en evitar el exceso de posesión y en perder el miedo a arriesgar la pelota. Nos faltó un poco de eso”.