“Es parte de la vida”; Daniel Suárez toma con resiliencia el año complicado en su carrera y vida personal

Se dice que los golpes te hacen más fuerte. Daniel Suárez ha tenido un 2025 bastante complicado, tanto en su carrera como en el ámbito personal, aunque el piloto regiomontano toma estas situaciones con resiliencia, al considerar que son enseñanzas de la vida.

A media temporada, el volante de NASCAR Cup Series recibió la noticia de que no seguiría en el equipo Trackhouse Racing para 2026; se quedó a menos de dos segundos de avanzar a los Playoffs, y el lunes, su esposa Julia Piquet, su madre y suegra, sufrieron un aparatoso accidente automovilístico en Estados Unidos.

“Ha sido complicado... No diré que el [año] más, pero sí ha sido complicado; no es fácil. Sin embargo, este tipo de situaciones y este tipo de daños se requiere para poder tener éxitos también”, dijo.

“Hay que analizar todo lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, tratar de aprender y mejorar. Es parte de la vida, de un proceso, y simplemente hay que seguir empujando, con trabajar duro, y seguir enfocándonos en el presente”, aseguró, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Además, reveló cómo fue que se enteró que sus familiares habían chocado en una carretera de Carolina del Norte, lo que provocó que terminaran en el hospital. Su madre fue quien se llevó la peor parte y tuvo que ser intervenida.

“Estaba en una junta del equipo y me llamó Julia, mi esposa, desde el celular de mi mamá. Yo pensé que era mi mamá y le colgué, porque estaba en junta, y luego me volvió a llamar rápido. Ella nunca hace eso. Y era Julia, llorando por lo que había pasado; salí corriendo y me fui con ellos”, relató.