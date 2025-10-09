Más Información

Luis Hernández ve descuido del futbol mexicano: Hemos dejado de hacer mucho

Luis Hernández ve descuido del futbol mexicano: Hemos dejado de hacer mucho

Matador Hernández se lanza contra Memo Ochoa y le pide que deje la Selección Mexicana: Ya no es profesional

Matador Hernández se lanza contra Memo Ochoa y le pide que deje la Selección Mexicana: Ya no es profesional

NFL: Los Eagles buscan redimirse contra los Giants en el arranque de la semana 6

NFL: Los Eagles buscan redimirse contra los Giants en el arranque de la semana 6

Daniel Suárez admitió frustración por no haber clasificado a Playoffs; quiere cerrar bien la temporada

Daniel Suárez admitió frustración por no haber clasificado a Playoffs; quiere cerrar bien la temporada

“Es parte de la vida”; Daniel Suárez toma con resiliencia el año complicado en su carrera y vida personal

“Es parte de la vida”; Daniel Suárez toma con resiliencia el año complicado en su carrera y vida personal

Se dice que los golpes te hacen más fuerte. Daniel Suárez ha tenido un 2025 bastante complicado, tanto en su carrera como en el ámbito personal, aunque el piloto regiomontano toma estas situaciones con resiliencia, al considerar que son enseñanzas de la vida.

A media temporada, el volante de NASCAR Cup Series recibió la noticia de que no seguiría en el equipo Trackhouse Racing para 2026; se quedó a menos de dos segundos de avanzar a los Playoffs, y el lunes, su esposa Julia Piquet, su madre y suegra, sufrieron un aparatoso accidente automovilístico en Estados Unidos.

“Ha sido complicado... No diré que el [año] más, pero sí ha sido complicado; no es fácil. Sin embargo, este tipo de situaciones y este tipo de daños se requiere para poder tener éxitos también”, dijo.

“Hay que analizar todo lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, tratar de aprender y mejorar. Es parte de la vida, de un proceso, y simplemente hay que seguir empujando, con trabajar duro, y seguir enfocándonos en el presente”, aseguró, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Además, reveló cómo fue que se enteró que sus familiares habían chocado en una carretera de Carolina del Norte, lo que provocó que terminaran en el hospital. Su madre fue quien se llevó la peor parte y tuvo que ser intervenida.

“Estaba en una junta del equipo y me llamó Julia, mi esposa, desde el celular de mi mamá. Yo pensé que era mi mamá y le colgué, porque estaba en junta, y luego me volvió a llamar rápido. Ella nunca hace eso. Y era Julia, llorando por lo que había pasado; salí corriendo y me fui con ellos”, relató.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS