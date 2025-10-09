Daniel Suárez admitió frustración por no haber clasificado a Playoffs; quiere cerrar bien la temporada

En agosto, Daniel Suárez llevó las emociones a su clímax en el Daytona International Speedway, última carrera de la temporada regular en NASCAR Cup Series. El piloto regiomontano estaba obligado a ganar para ser uno de los 16 invitados a los Playoffs. Lamentablemente, menos de dos segundos lo separaron de ver la bandera a cuadros primero.

El mexicano admitió que no ha sido sencillo sobrellevar la frustración por no poder acceder a la pelea por el campeonato. No obstante, se sinceró y señaló que, tanto él como su equipo, dejaron de hacer muchas cosas en la temporada.

“Estoy frustrado. Sin embargo, como equipo, no fuimos lo suficientemente buenos. No merecíamos estar en Playoffs, porque pudimos haber ganado en Daytona y clasificar, pero no hemos sido lo suficientemente fuertes para merecernos un lugar en Playoffs. La idea no solamente es entrar, la idea es competir”, comentó. Arturo Mendoza.