En el Tepatitlan, sueñan con levantar el título de la Liga de Expansión MX: “Vamos a pelear por nuestro objetivo”

Tepatitlán alza la voz por regreso del ascenso y descenso a la Liga MX: “Todos en Expansión soñamos con Primera División”

El Tepatitlán se encuentra a 180 minutos de disputar su segunda final en la Liga de Expansión. El sueño de volver a ser campeón está más vivo que nunca.

Esta noche, contra la Jaiba Brava en el estadio Tepa Gómez, los alteños buscan el primer golpe.

En plática con EL UNIVERSAL Deportes, el capitán del conjunto jalisciense, Jesús Venegas, aceptó que conquistar el trofeo es una meta que se trazaron.

“[Estamos] listos para salir a jugar, vamos a seguir peleando y esperamos [llegar] hasta el campeonato]. Nos hemos planteado ese objetivo desde un principio. Este cuerpo técnico tiene una mentalidad ganadora y eso es importantísimo”, valoró.

Para el volante, una de las principales claves que ha permitido al Tepa llegar hasta las semifinales, es haber mantenido como director técnico a Héctor Real.

“Se vienen haciendo las cosas bien, [tenemos] una base, es el mismo cuerpo técnico y el mismo trabajo... Sólo se ha hecho mejor cada vez. En todos los proyectos, es importante tener continuidad, y es lo que se ha hecho aquí. Eso ha sido muy importante, [porque] se ha hecho un equipo sólido, que juega bien al futbol, es ofensivo, busca los partidos y no está esperando atrás”, reconoció.

Su compañero Ángel Chávez resaltó otras fortalezas.

“La unión y disposición de todos siempre ha sido la mejor. Trabajamos juntos, somos una familia. Veo al equipo muy sólido y [por eso] nos ha ido bien; somos unos guerreros y a darle con todo”, dijo. Miguel Flores Pineda

