Tepatitlán alza la voz por regreso del ascenso y descenso a la Liga MX: “Todos en Expansión soñamos con Primera División”

Hace un par de meses, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), resolvió que el ascenso y descenso deberán regresar al futbol mexicano a partir de la temporada 2026-27.

La ratificación devolvió la ilusión a la Liga de Expansión, donde todos “sueñan con estar algún día en Primera División.

“[Estoy] muy feliz, porque está progresando lo del ascenso. Los 15 equipos vamos juntos de la mano, con el mismo objetivo... Estamos luchando por la misma meta. Esperemos que se abra el ascenso, [porque] hay muchas cosas que se van a mejorar con este tema”, declaró el capitán del Tepatitlán, Jesús Venegas, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Para el volante mexicano, quien ya sabe lo que es jugar en la Liga MX (Toluca y FC Juárez), el regreso del ascenso es necesario.

“El ascenso es, prácticamente, algo mundial. Las Ligas más competitivas lo tienen. Siempre va a ser indispensable para la competencia, la calidad de la Liga va a subir, [porque] hay mucho nivel en Expansión. Aquí, hay jugadores que tienen para competir por un lugar en muchos equipos de Primera División”, resaltó.

Todos en el plantel jalisciense sueñan con ascender.