Para el boxeador mexicano Emanuel Navarrete, todo es aprendizaje: “Siempre trato de llevarme algo conmigo”. Una lección que aprendió desde que creció en el pueblo de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, y trabajó como albañil, oficio de su familia. Pero la continúa practicando, como campeón del mundo.

En lo que representará la cuarta defensa de su título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Vaquero peleará este sábado contra el filipino Charly Suarez. Un reto que, más que nada, lo hace con su familia en mente. Luchará por la continúa promesa de darle una mejor vida a sus hijos.

“Va más enfocado a mi familia, mis hijos. Que me vean y digan: Mi papá llegó a esto. Lo demás, con todo respeto, no me llama tanto la atención”, se sinceró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Más que encerrarse en la idea de dejar una huella en el boxeo mexicano, Emanuel halla en su familia un sostén que lo impulsa: “Me he esforzado mucho para que mis hijos vean esa cara que, como deportista, logré”.

Porque, para él, se trata de un trabajo día a día. De no “salirse del camino” y continuar mirando hacia adelante. De esforzarse, porque desde joven sabía que debía encaminarse hacia el ring: “Gracias a eso, ellos tienen una vida mejor de la que, posiblemente, pudo haber sido”.