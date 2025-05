Emanuel 'Vaquero' Navarrete desea vencer a Charly Suarez por nocaut

El reloj corre para Emanuel Navarrete. La rivalidad boxística entre México y Filipinas vivirá un nuevo capítulo el sábado, una vez que el Vaquero se suba al ring de la Arena Pechanga en San Diego, Estados Unidos, para buscar el nocaut ante Charly Suarez: “Siempre he llevado mi carrera por esa parte, terminar por nocaut”.

Sabe que debe mantenerse alerta en la cuarta defensa de su título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Más, porque su rival carga con un carácter de invicto, que bien podría complicar la situación para el mexicano.

“La experiencia. Es un peleador con mucha carrera como aficionado. Eso es lo complicado de Charly Suarez”, reconoció Navarrete, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, Emanuel no ha parado ni un momento. Aunque no sabía quién sería su próximo contrincante, continuó entrenando. Y esa preparación es la fortaleza que, desde su perspectiva, bien podría darle la victoria ante Suarez.

“A pesar de que no soy muy estudiado... Estudié muy poco, pues... He tratado de aprender, constantemente, conforme va creciendo mi carrera. Trabajo mucho para aguantar el ritmo de combate intenso. Si te cansas, si no trabajaste bien en la preparación, puede ser un arma de dos filos”, explicó el boxeador.

La cuenta regresiva ha comenzado. Al Vaquero sólo lo separan unos días para defender su campeonato. Y, si todo sale bien, le gustaría luchar por una posible unificación de títulos. Eso será más adelante, porque su mente está enteramente enfocada en el encuentro contra Suarez.

“No haría sentir ni mejor, ni peor, si alguien me señala y me dice ‘bueno’ o ‘malo’. No tengo algún problema con eso. El boxeo, para mí, ha cambiado muchos aspectos de mi vida”, finalizó Navarrete.