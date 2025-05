Hijo de José Ramón Fernández revienta a Canelo Álvarez tras su victoria sobre William Scull; “Empieza su decadencia”

Saúl Álvarez derrotó, por decisión unánime, a William Scull en su primer combate en Arabia Saudita.

El Canelo se quedó con las tarjetas de los tres jueces y, luego de 12 rounds, salió con el puño en alto de la ANB Arena.

El piloto mexicano logró recuperar el título de campeón indiscutido del peso supermediano. al conseguir el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

De esta manera, el tapatío vuelve a tener en su poder los cuatro cetros de la categoría, ya que contaba con los de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A pesar de su victoria en Riad, el Canelo Álvarez recibió un sinfín de críticas a través de las redes sociales porque cierto sector de los aficionados mexicanos no quedó nada satisfecho con su rendimiento.

Sin importar que el monarca absoluto reveló que William Scull le ofreció disculpas por su actitud sobre el ring, después de su pelea en Medio Oriente, los comentarios negativos no dejaron de lloverle.

¿Qué dijo el hijo de José Ramón Fernández sobre Canelo Álvarez?

El hijo de José Ramón Fernández fue uno de los críticos más severos del pugilista tricolor y no dudó en reventarlo en su cuenta oficial de X.

“Gana Saúl Álvarez por decisión unánime, en una de sus peores peleas, muy lento, sin argumentos boxísticos, casi no le conectó golpes a William Scull, que con muy poco le dio pelea”, estalló Juan Pablo.

Gana Saúl Álvarez por decisión unánime, en una de sus peores peleas, muy lento, sin argumentos boxísticos, casi no le conectó golpes a Scull, que con muy poco le dio pelea. Un combate malito, sin emociones y una arena desangelada. Empieza la decadencia del #Canelo.#CaneloScull — Juan Pablo Fernández🙋🏻‍♂️ (@JuanPabloFdz) May 4, 2025

El conductor y comediante señaló que el nivel del boxeador mexicano dejó mucho que desear, por lo que considera que su declive es más que inminente.

“Un combate malito, sin emociones y una arena desangelada. Empieza la decadencia del Canelo”, aseguró el hijo de José Ramón Fernández.

De igual forma, Juan Pablo no se guardó nada y decidió también reventar a los integrantes de los medios de comunicación que no se atreven a criticar a Saúl Álvarez por miedo que no les permite ingresar a sus futuras peleas.

“Además, los comentaristas y narradores, los de todas las Televisoras menos David Faitelson, como son cuates del Canelo, se vuelven porristas (tienen pavor de que los vaya a vetar)”, añadió el hijo de Joserra.